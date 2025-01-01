Magnum
Folge 10: Eine Legende lebt
45 Min.Ab 6
Um seinem Freund Higgins einen Gefallen zu tun, macht Magnum sich auf die Suche nach einer uralten Schriftrolle. Der Major Domus ist überzeugt, dass in den Aufzeichnungen steht, wie schwere Krankheiten geheilt werden können. Doch scheinbar ist nicht nur Higgins an dem alten Wissen interessiert. Bei der Jagd auf das Artefakt tauchen immer mehr und mehr Menschen auf. Dann überschlagen sich die Ereignisse, und Magnum gerät gemeinsam mit seinen Freunden in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH