Aufbruch zu neuen UfernJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 9: Aufbruch zu neuen Ufern
44 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6
Magnum will eine Firma gründen, die Hawaii-Touristen Erlebnisurlaub der besonderen Art bietet. Dazu braucht er jedoch die Unterstützung seiner Freunde Rick, T.C. und Higgins. Doch Rick hat sich in Cleo verliebt und ist bemüht, ihr Herz zu erobern. T.C. dagegen hat seinen Sohn Bryant bei sich aufgenommen und muss seiner Vaterrolle gerecht werden. Und Higgins ärgert sich mit seinem Verlag herum. Kein Wunder also, dass Magnum mit seiner Geschäftsidee auf taube Ohren stößt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH