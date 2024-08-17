Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Die Rückkehr der Prinzessin

NBCUniversalStaffel 8Folge 5vom 17.08.2024
Die Rückkehr der Prinzessin

Die Rückkehr der PrinzessinJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 5: Die Rückkehr der Prinzessin

45 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 12

T.C., Rick und Magnum helfen Higgins bei den Vorbereitungen zu einem Festspiel der Anglo-Hawaiianischen Historischen Gesellschaft. Dabei lernt Magnum eine faszinierende Frau kennen, doch Victoria ist leider verheiratet. Kurze Zeit später findet Magnum eine 80 Jahre alte Fotografie, auf der seltsamerweise Victoria abgebildet ist. Laut Higgins soll es sich um die Prinzessin Kahiwalani handeln, die 1910 bei einem Feuer ums Leben kam. Aber die Geschichte wird noch bizarrer ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen