Magnum
Folge 4: Das Baseball-Talent
45 Min.Ab 12
Lieutnant Tanaka ist erschossen worden - angeblich soll er in illegale Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein. Magnum beginnt zu recherchieren und entdeckt, dass Tanaka noch immer mit dem Mord an seinem Ex-Partner Slater beschäftigt ist. Der Killer, ein gewisser Walker, wurde verurteilt und in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Als Magnum ihn dort besucht, stellt er fest, dass sich ein ganz anderer Mann an Walkers Stelle in der Klinik befindet ...
