Ein Ranchhaus mit Durchblick

Ein Ranchhaus mit Durchblick

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave

Folge 10: Ein Ranchhaus mit Durchblick

43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Lauren und Michael sind nach zahlreichen Hausbesichtigungen endlich fündig geworden: In einem Anwesen nahe des Stadtzentrums wollen sie in ihre gemeinsame Zukunft starten. Kortney und Dave greifen den beiden bei den Renovierungsarbeiten unter die Arme. Das Paar wünscht sich eine völlig neue Raumaufteilung. Doch kann das Team ihren Traum vom offenen Wohnkonzept auch verwirklichen?

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave

