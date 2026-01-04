Staffel 1Folge 8vom 04.01.2026
Vom Pizzaofen zum LuxuskaminJetzt kostenlos streamen
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 8: Vom Pizzaofen zum Luxuskamin
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Ian und Amber wollen sesshaft werden und eine Familie gründen. Die beiden planen, ein Kind zu adoptieren, und dafür benötigen sie ein passendes Eigenheim. Kortney und Dave nehmen das Projekt in Angriff, doch das eingespielte Team stößt bei der Renovierung auf jede Menge Probleme. Können sie das Objekt trotzdem rechtzeitig fertigstellen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen