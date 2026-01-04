Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Vom Pizzaofen zum Luxuskamin

42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Ian und Amber wollen sesshaft werden und eine Familie gründen. Die beiden planen, ein Kind zu adoptieren, und dafür benötigen sie ein passendes Eigenheim. Kortney und Dave nehmen das Projekt in Angriff, doch das eingespielte Team stößt bei der Renovierung auf jede Menge Probleme. Können sie das Objekt trotzdem rechtzeitig fertigstellen?

