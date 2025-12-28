Staffel 1Folge 7vom 04.01.2026
Folge 7: Zimmer mit Aussicht
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Deborah und Daniel haben ein Haus im Stil der 70er Jahre gekauft, in dem sie mit ihrer fünfköpfigen Familie in eine gemeinsame Zukunft starten wollen. Der Umbau gestaltet sich schwieriger als gedacht, doch Kortney und Dave haben ein professionelles Team an ihrer Seite und meistern damit jede Baustelle. Auch Deborah und Daniel dürfen sich am Ende über ein wahres Traumhaus freuen.
