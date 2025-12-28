Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einliegerwohnung für die Eltern

Einliegerwohnung für die Eltern

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave

Folge 4: Einliegerwohnung für die Eltern

Folge vom 04.01.2026

Kurz vor ihrer Hochzeit haben sich Meisha und Brian ein Eigenheim gekauft, das sie nun völlig neu gestalten möchten. Außerdem wünscht sich Meisha eine kleine Einliegerwohnung für ihre Eltern, die im Keller des Hauses entstehen soll. Die Liste der Renovierungsarbeiten ist lang, doch Kortney und Dave haben bereits einen Plan, wie sie das frisch vermählte Paar glücklich machen können. Wird das Budget der beiden ausreichen, um all ihre Träume zu erfüllen?

