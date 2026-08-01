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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Ein Desaster mit Happy End

sixxStaffel 1Folge 5vom 11.08.2026
Ein Desaster mit Happy End

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 5: Ein Desaster mit Happy End

45 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Kortney Wilson und Kenny Brain lassen Wohnträume wahr werden. Häuser zu renovieren und dekorieren ist ihre große Leidenschaft. Dabei bekommen es die beiden zum Teil mit echten Bruchbuden zu tun. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten sie ein individuelles Konzept und lassen heruntergekommene Eigenheime in neuem Glanz erstrahlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

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