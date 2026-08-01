Ein neues Zuhause für die ElternJetzt kostenlos streamen
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 7: Ein neues Zuhause für die Eltern
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Durch den Hauskauf in ihrer direkten Nachbarschaft möchten Huong und Jeremy die Familie näher zueinander bringen. Statt selbst einzuziehen, sollen die Großeltern die Chance bekommen, ihren Enkeln beim Aufwachsen zuzusehen. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass der Bungalow mit seinem neuen Design auch Platz für alle drei Generationen bietet.
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen