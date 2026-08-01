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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Das Lüftungsdilemma

sixxStaffel 1Folge 8vom 12.08.2026
Das Lüftungsdilemma

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 8: Das Lüftungsdilemma

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Durch die Umbauarbeiten für den Einzug von Sylvias Mutter ist das Budget von Joven und seiner Frau knapp. Um sich endlich nicht mehr wie Fremde in ihrem eigenen Haus zu fühlen, wünscht sich das Paar eine Neugestaltung des Wohnraumes. Jetzt sind Kortney und Kenny an der Reihe, um ihren Traum mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln wahrwerden zu lassen. Das einzige Problem ist die Lüftung, die in einem offenen Raumkonzept neu verlegt werden muss.

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