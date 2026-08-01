Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 9: Konkurrenz für Kortney
44 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Ihr drittes Haus soll in der Gegend stehen, wo Stephen und Miriam aufgewachsen sind. Diesen Traum haben sich die beiden mit dem Kauf einer rustikalen Immobilie verwirklicht. Mit handgezeichneten Plänen zeigt die Hausbesitzerin Kortney Wilson und Kenny Brain genau, welche Umgestaltungen notwendig sind. Für die Experten wird es jedoch besonders schwierig, alle der Ideen exakt umzusetzen und gerade die erfahrene Designerin fühlt sich in ihrer kreativen Freiheit eingeschränkt.
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen