Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 1: Andy & Benjamin
43 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Endlich haben sich Andy und Benjamin das Haus ihrer Träume in ihrer gewünschten Gegend gekauft. Die beiden Männer haben bereits Erfahrung mit Renovierungsarbeiten gemacht und entscheiden deshalb, sich Hilfe von Experten zu holen. Generell möchte das Paar die Wohnräume stilvoll einrichten. Bei dem Umbau stellen Kortney und Kenny fest, dass das Geld knapp wird. Kann das Profi-Team die Vorstellungen von Andy und seinem Ehemann umsetzen?
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
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Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
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