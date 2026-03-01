Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 5: Dana & Phil
42 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Dana und Phil sind mit ihrem Baby und drei Hunden in eine familienfreundliche Gegend gezogen. Doch die frischgebackenen Eltern sind mit ihrem Haus überhaupt nicht zufrieden. Dana arbeitet als Hundefriseurin und möchte bei sich zuhause einen Salon einrichten. Deshalb ist es ihr wichtig, bei der Umgestaltung mit Kortney und Kenny mitzuwirken. Zudem merken die Profis bereits auf den ersten Blick, dass sie eine Menge zu tun haben.
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
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