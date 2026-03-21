Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 2: Rose and Keith
43 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Rose und Keith sind für ihr perfektes Haus quer durchs Land gezogen. Allerdings haben sie schnell festgestellt, dass das Anwesen nicht so ideal ist, wie sie dachten. Das Paar hat zwei kleine Kinder und wünscht sich eine bessere Raumaufteilung. Kortney und Kenny sind an Ort und Stelle, um der jungen Familie zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen