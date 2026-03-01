Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Tatum & Michael

sixxStaffel 3Folge 4vom 28.03.2026
Tatum & Michael

Tatum & MichaelJetzt kostenlos streamen

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 4: Tatum & Michael

42 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Michael und Tatum haben eine lange Zeit ihre Träume von einem schönen Zuhause vernachlässigt, um stattdessen das Geld an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Jetzt ist das Paar bereit, ihre Wohnräume nach den langersehnten Wünschen von Kortney und Kenny umgestalten zu lassen. Das Experten-Duo hat viel zu tun, da das Haus nach einer Zeitkapsel aus den 1980er Jahren aussieht. Werden das Ehepaar und ihre drei Kinder am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sein?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
sixx
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Alle 1 Staffeln und Folgen