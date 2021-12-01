Milly und der SorgenvergessplatzJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 11: Milly und der Sorgenvergessplatz
7 Min.
Als Millys Vater wegen eines Auftrags unter Druck steht, bringt sie ihn auf eine geniale Idee. Er solle sich einen Platz einrichten, an dem er seine Sorgen hinter sich lassen kann. Nachdem er den Vorschlag umgesetzt hat, ist er wieder optimistisch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Milly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB