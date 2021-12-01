Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marvellous Milly

Milly und der Sorgenvergessplatz

RiC
Staffel 2
Folge 11
Milly und der Sorgenvergessplatz

Marvellous Milly

Folge 11: Milly und der Sorgenvergessplatz

7 Min.

Als Millys Vater wegen eines Auftrags unter Druck steht, bringt sie ihn auf eine geniale Idee. Er solle sich einen Platz einrichten, an dem er seine Sorgen hinter sich lassen kann. Nachdem er den Vorschlag umgesetzt hat, ist er wieder optimistisch.

