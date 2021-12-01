Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marvellous Milly

Milly und das Schnell-Gefrier-Spray

RiCStaffel 2Folge 3
Milly und das Schnell-Gefrier-Spray

Milly und das Schnell-Gefrier-SprayJetzt kostenlos streamen

Marvellous Milly

Folge 3: Milly und das Schnell-Gefrier-Spray

7 Min.

Zusammen mit ihrem Freund Sam baut Milly einen Schneemann. Aber als es anfängt zu tauen, beginnt der Schneemann zu schmelzen. Da kommt Milly auf eine wunderbare Idee: Das Schnell-Gefrier-Spray ihres Vaters eignet sich auch für den Schneemann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Marvellous Milly
RiC
Marvellous Milly

Marvellous Milly

Alle 2 Staffeln und Folgen