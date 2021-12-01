Milly und die phantastische Fisch-PfeifeJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 4: Milly und die phantastische Fisch-Pfeife
7 Min.
Weil der Professor beim Angeln kein Glück hat, lässt er sich von Milly dazu überreden, eine Fischpfeife zu erfinden. Aber leider funktioniert die Pfeife nicht. Als er sie benutzt, kommen Schweine angerannt, aber keine Fische angeschwommen.
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB