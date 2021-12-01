Marvellous Milly
Folge 13: Milly und der Katzen-Hund
7 Min.
Milly entdeckt zufällig ein kleines Hündchen in einer Tierhandlung. Sie möchte das Hündchen sofort als Haustier haben. Black Cat ist aber von der Idee gar nicht begeistert und baut deshalb für Milly ein kleines Roboterhündchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Milly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB