Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Beef mit einer Prise Zucker

JoynStaffel 2Folge 6vom 10.03.2025
Beef mit einer Prise Zucker

Beef mit einer Prise ZuckerJetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 6: Beef mit einer Prise Zucker

55 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Nachdem Phillip Sabrina in der Match-night blamiert hat, sucht sie Trost bei Daniel. Es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Daraufhin macht Phillip Daniel eine Szene. Die Situation droht zu eskalieren. Friedvollere Vibes bringt Neuankömmling Karina in die Villa. Sie verdreht sofort einigen Männern den Kopf. Vor allem Nelson ist hin und weg. Schließlich kennt er die neue Hottie bereits aus Wien und hat schon länger ein Auge auf sie geworfen. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen