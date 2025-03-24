Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 8vom 24.03.2025
Folge 8: Das "stille" Örtchen

54 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Im Paradies steht die 2.Match-Night an. Für einige heißt das, schnell noch einen neuen Partner finden. Phillip & Erik buhlen um die Gunst der neuen Hottie Blemoi, während sich Amalia & Julia um Single-Mann Calvin streiten. Bei anderen scheint bereits klar, wem sie Herz schenken. Insbesondere bei Nelson & Karina sprühen die Funken – auch bei einer gemeinsamen, heißen Nacht in der „Love Suite“.

