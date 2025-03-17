Match in Paradise
Folge 7: Touchdown für Calvin
53 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Ein neuer Hottie zieht ins Paradies: Calvin Kleinen. Die Paradies-Bewohner staunen nicht schlecht über ihren neuen Mitbewohner. Und der scheint es vor allem einer Single-Dame besonders angetan zu haben, nämlich Julia. Sie wurde von Daniel für Sabrina stehen gelassen und sucht nun ein neues Match in Calvin. Die beiden nähern sich rasch an und verbringen eine heiße Nacht in der Love Suite.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match in Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen