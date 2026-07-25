Mein Haus am Strand
Folge vom 25.07.2026: Angelparadies auf Stelzen
45 Min.Folge vom 25.07.2026
Ein Ingenieur erfüllt sich einen lang gehegten Traum und kauft ein Haus an der Matagorda Bay in Texas, wo er schon seit Jahren mit seiner Familie Urlaub macht. Die Immobilie soll umfassend renoviert und zu einem gemütlichen Rückzugsort für ihn und seine erwachsenen Töchter werden. Gemeinsam möchten sie dort künftig entspannte Tage am Wasser verbringen, angeln und neue Erinnerungen schaffen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.