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Mein Haus am Strand

Vom Land zum Strand

HGTVFolge vom 15.08.2026
Vom Land zum Strand

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Mein Haus am Strand

Folge vom 15.08.2026: Vom Land zum Strand

45 Min.Folge vom 15.08.2026

Nach dem Verkauf ihrer Farm in South Carolina haben sich zwei Eheleute in das entspannte Leben an Floridas Küste verliebt. Jetzt wollen sie das Mieten hinter sich lassen und ein renovierungsbedürftiges Haus direkt am Wasser kaufen. Mit viel Eigenleistung möchten sie daraus ihr ganz persönliches Traumhaus am Strand gestalten.

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