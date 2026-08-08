Das Ende des Eighties-AlptraumsJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 08.08.2026: Das Ende des Eighties-Alptraums
44 Min.Folge vom 08.08.2026
Ein Paar aus Pennsylvania erfüllt sich den Traum von einer Eigentumswohnung direkt am Strand. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern möchten sie dort künftig wertvolle Familienzeit verbringen und neue Erinnerungen schaffen. Die in die Jahre gekommene Wohnung bietet viel Potenzial, benötigt jedoch eine umfassende Renovierung, bevor daraus das erhoffte Feriendomizil werden kann.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.