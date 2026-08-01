Etagenglück mit WendeltreppeJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 01.08.2026: Etagenglück mit Wendeltreppe
45 Min.Folge vom 01.08.2026
Ein fleißiges Paar möchte dem kalten Colorado den Rücken kehren und sich den Traum von einer Eigentumswohnung direkt am Strand erfüllen. Inspiriert von schönen Kindheitserinnerungen in Myrtle Beach in South Carolina suchen sie ein Zuhause mit Potenzial. Dank ihrer Erfahrung mit Immobilien und Renovierungen wollen sie sich ihr ganz persönliches Stück Küstenparadies schaffen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.