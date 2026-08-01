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Mein Haus am Strand

Etagenglück mit Wendeltreppe

HGTVFolge vom 01.08.2026
Etagenglück mit Wendeltreppe

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Mein Haus am Strand

Folge vom 01.08.2026: Etagenglück mit Wendeltreppe

45 Min.Folge vom 01.08.2026

Ein fleißiges Paar möchte dem kalten Colorado den Rücken kehren und sich den Traum von einer Eigentumswohnung direkt am Strand erfüllen. Inspiriert von schönen Kindheitserinnerungen in Myrtle Beach in South Carolina suchen sie ein Zuhause mit Potenzial. Dank ihrer Erfahrung mit Immobilien und Renovierungen wollen sie sich ihr ganz persönliches Stück Küstenparadies schaffen.

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