Folge vom 10.07.2021
Die totale VerwandlungJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 10.07.2021: Die totale Verwandlung
42 Min.Folge vom 10.07.2021
Jen und Jeff suchen nach einem Wochenendhaus für ihre Familie in St. Mary’s County in Maryland. Dort wollen sie entspannen und die vielen Outdoor-Aktivitäten mit ihren Töchtern genießen. Mit dem befreundeten Makler Conor machen sie sich auf die Suche nach einem offenen Strandhaus mit Blick aufs Wasser und mit Garten. Als sie sich für ein Haus mit Potenzial entscheiden, wollen sie bei der Renovierung selbst mit anpacken. Doch schnell zeigt sich: Sie könnten sich bei der Komplett-Verwandlung übernommen haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.