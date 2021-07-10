Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mein Haus am Strand

HGTVFolge vom 10.07.2021
Die totale Verwandlung

Die totale VerwandlungJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 10.07.2021: Die totale Verwandlung

42 Min.Folge vom 10.07.2021

Jen und Jeff suchen nach einem Wochenendhaus für ihre Familie in St. Mary’s County in Maryland. Dort wollen sie entspannen und die vielen Outdoor-Aktivitäten mit ihren Töchtern genießen. Mit dem befreundeten Makler Conor machen sie sich auf die Suche nach einem offenen Strandhaus mit Blick aufs Wasser und mit Garten. Als sie sich für ein Haus mit Potenzial entscheiden, wollen sie bei der Renovierung selbst mit anpacken. Doch schnell zeigt sich: Sie könnten sich bei der Komplett-Verwandlung übernommen haben.

Alle verfügbaren Folgen