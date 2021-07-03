Mein Haus am Strand
Folge vom 03.07.2021: Pleiten, Pech & Pannen
42 Min.Folge vom 03.07.2021
Adrienne und Steve sind auf der Suche nach einem Ferienhaus in St. Joe Beach in Florida – ein Sehnsuchtsort mit weißen Sandstränden. Sie finden ein Haus, das genau das sein könnte, wonach sie gesucht haben – aber es muss umfassend renoviert werden, damit es für ihre Familie funktioniert. Glücklicherweise besitzen die beiden eine Baufirma und sind bereit für eine Herausforderung, doch es kommt anders als gedacht. Werden unvorhergesehene Bauprobleme und Budgeteinbrüche ihre Pläne über den Haufen werfen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.