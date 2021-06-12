Mein Haus am Strand
Folge vom 12.06.2021: Das verflixte Bad
42 Min.Folge vom 12.06.2021
Vor einigen Jahren verliebten sich Lori und Chris in Pawleys Island in South Carolina. Der kleine Ort ist bekannt für seinen fünf Kilometer langen Sandstrand und sein hübsches Marschland. Hier wollen die beiden eine Ferienwohnung am Strand kaufen, wo sie an den Wochenenden die Seele baumeln lassen können. Sie wünschen sich einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick aufs Wasser. Da die beiden aus der Immobilienbranche kommen, haben sie schon öfter renoviert. Die Wohnung ihrer Träume würden sie deshalb gerne selbst nach ihrem Geschmack gestalten. Die Frage ist nur: Reicht ihr Budget von 360.000 Dollar aus?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.