Mein Haus am Strand
Folge vom 17.07.2021: Goodbye, New York
42 Min.Folge vom 17.07.2021
Strände statt Wolkenkratzer: Paula und Monica aus New York City suchen ein Haus an der Sandy Hook Bay in New Jersey. Sie möchten der Hektik des Big Apples entfliehen und mehr Ruhe in ihr tägliches Familienleben bringen. Dafür ist die Sandy Hook Bay perfekt: Sie hat eine schöne Küste und das Umfeld ist sehr familienfreundlich. Da beide weiterhin in Manhattan arbeiten, suchen sie ein Haus in der Nähe des Fähranlegers an einem schönen Strandabschnitt. Mit ihrer Maklerin finden sie genau das Objekt, dass sie sich vorgestellt haben. Doch die Renovierungsarbeiten lassen Zweifel an ihrem Traumhaus aufkommen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.