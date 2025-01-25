Mein Haus am Strand
Folge vom 25.01.2025: Die Insel weit draußen
44 Min.Folge vom 25.01.2025
Avon, North Carolina: Auf einer langgezogenen Barriere-Insel, 30 Kilometer vor dem Festland, suchen Charlene und Pete ein bezahlbares Haus in Strandnähe. Die Familie hat bereits mehrere Urlaube hier verbracht und ist absolut verliebt in die Gegend mit ihrem tollem Freizeitangebot auch für die 12-jährigen Kids. Maklerin Tricia schlägt dem Paar drei Objekte vor, die dem Budget entsprechen. Die Familie wählt „The Lookout“, ein nettes Haus mit Garten, das bei einem Bietergefecht für 330.000 Dollar den Besitzer wechselt. Somit bleiben 70.000 Dollar für die Renovierung der „aussichtsreichen“ Traumimmobilie.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.