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Mein Haus am Strand

Glück auf Stelzen

HGTVFolge vom 08.02.2025
Glück auf Stelzen

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Mein Haus am Strand

Folge vom 08.02.2025: Glück auf Stelzen

45 Min.Folge vom 08.02.2025

Ryan und Sarah feiern ihren 25. Hochzeitstag mit dem Traum eines Strandhauses an den Outer Banks, North Carolina. Mit einem Budget von 575.000 Dollar suchen sie ein Zuhause mit Platz für Familie, Freund:innen und Strandabenteuer. Ihre Besichtigungstermine beginnen vielversprechend und zusammen träumen sie von entspannten Sommerabenden mit ihren Söhnen und Hunden in der frischen Meeresbrise.

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