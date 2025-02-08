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Mein Haus am Strand

Das gerettete Juwel

HGTVFolge vom 08.02.2025
Das gerettete Juwel

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Mein Haus am Strand

Folge vom 08.02.2025: Das gerettete Juwel

45 Min.Folge vom 08.02.2025

Dave und Daphne suchen ein Strandhaus an der Küste von Delaware, um ihren Traum von einem familienfreundlichen Feriendomizil zu verwirklichen. Mit einem Budget von 300.000 Dollar möchten sie ein renovierungsbedürftiges Haus finden, das sie nach ihren Vorstellungen umgestalten können. Nach Besichtigung eines Objekts, das noch viel Potential bietet, sind sie begeistert vom Ausblick und der Möglichkeit, den Raum nach ihren Wünschen zu gestalten. Als nächstes sehen sie sich ein weiteres historisches Haus an, das durch seinen Charme und die originalen Details überzeugt, obwohl es viel Arbeit erfordern würde, um es wieder herzurichten. Wie entscheiden sie sich?

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