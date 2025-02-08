Mein Haus am Strand
Folge vom 08.02.2025: Das gerettete Juwel
45 Min.Folge vom 08.02.2025
Dave und Daphne suchen ein Strandhaus an der Küste von Delaware, um ihren Traum von einem familienfreundlichen Feriendomizil zu verwirklichen. Mit einem Budget von 300.000 Dollar möchten sie ein renovierungsbedürftiges Haus finden, das sie nach ihren Vorstellungen umgestalten können. Nach Besichtigung eines Objekts, das noch viel Potential bietet, sind sie begeistert vom Ausblick und der Möglichkeit, den Raum nach ihren Wünschen zu gestalten. Als nächstes sehen sie sich ein weiteres historisches Haus an, das durch seinen Charme und die originalen Details überzeugt, obwohl es viel Arbeit erfordern würde, um es wieder herzurichten. Wie entscheiden sie sich?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.