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Mein Haus am Strand

Wildwood, New Jersey

HGTVFolge vom 01.02.2025
Wildwood, New Jersey

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Mein Haus am Strand

Folge vom 01.02.2025: Wildwood, New Jersey

44 Min.Folge vom 01.02.2025

Die Suche nach einem perfekten Ferienhaus führt eine strandbegeisterte Familie an die malerische Küste von North Carolina. Ihr Wunsch: Ein charmantes Zuhause in Meeresnähe, das sie an freie Wochenenden und entspannte Strandspaziergänge erinnert. Schließlich entdecken sie ein kleines, mintfarbenes Schmuckstück, das vor Potenzial nur so sprüht. Mit ein paar geschickten Handgriffen und kreativen Ideen verwandeln sie es in ihr ganz persönliches Paradies am Meer.

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