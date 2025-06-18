Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 18.06.2025: Rückzugsorte
44 Min.Folge vom 18.06.2025
Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern und mehreren geretteten Hunden braucht vor allem eines: mehr Raum zum Durchatmen. Ben und Erin bauen zum ersten Mal ein zusätzliches Gebäude – einen kleinen, modernen Rückzugsort für die Mutter, mit viel Licht, Platz und einer skandinavischen Küche.
