Mein Kleinstadt-Traumhaus

Rückzugsorte

HGTVFolge vom 18.06.2025
Rückzugsorte

RückzugsorteJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 18.06.2025: Rückzugsorte

44 Min.

Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern und mehreren geretteten Hunden braucht vor allem eines: mehr Raum zum Durchatmen. Ben und Erin bauen zum ersten Mal ein zusätzliches Gebäude – einen kleinen, modernen Rückzugsort für die Mutter, mit viel Licht, Platz und einer skandinavischen Küche.

