Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 12.03.2019: Erica
89 Min.Folge vom 12.03.2019Ab 12
Erica Wall kämpft im zweiten Jahr gegen ihr Übergewicht an und fühlt sich manchmal wie eine Zeitbombe. Vor ihrer OP zur Gewichtsreduktion wog Erica 300 Kilo, ihr Bauch hing bis zu den Knien, überall waren Lymphödeme. Doch seit ihrer Behandlung durch den Experten Dr. Now in Houston ging es bergauf. Erica nahm ab, bekam Ernährungsberatungen und ein spezielles Bewegungsprogramm. Die Schlauchmagen-OP verläuft gut und eine Hautstraffung liegt in Reichweite. Doch dann muss Erica Houston verlassen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten kann, und nach Kalifornien zurückkehren. Sie hat große Angst, dass sie dort in alte Muster verfallen wird und wieder zunimmt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.