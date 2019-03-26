Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 26.03.2019: Kirsten, Michael, & Roni
87 Min.Folge vom 26.03.2019Ab 12
Vor ihrer ersten Operation wiegt Kirsten Perez 278 Kilo und ist in ihrem Fett buchstäblich gefangen. Sie kommt kaum noch aus dem Bett und benötigt bei allem, was sie tut, fremde Hilfe. Da ihr Gewicht völlig außer Kontrolle geraten ist, lässt sie sich von Dr. Now in Houston, Texas, behandeln. Sie hält streng Diät, bevor eine Magenverkleinerung vorgenommen werden kann, und beginnt schließlich eine Therapie, um verschiedene Traumata aus ihrer Vergangenheit zu verarbeiten. Kirsten ist auf einem guten Weg, ihr Gewicht und ihr verkorkstes Leben in den Griff zu bekommen. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes, das die Familienmutter wieder aus der Bahn wirft.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.