Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 02.04.2019: Nicole & Ashley D.
89 Min.Folge vom 02.04.2019Ab 12
Vor zwei Jahren wog Ashley Bratcher Dunn noch 328 Kilo und war auf die Hilfe ihres fünfjährigen Sohns Patrick angewiesen. Dann sucht sie den Adipositas-Spezialisten Dr. Now in Houston auf. Nach einer Ernährungsumstellung und Diät legt ihr Dr. Now einen Magenbypass, Ashley nimmt 115 Kilo ab, ist wieder mobil und einem normalen Leben näher als je zuvor, doch die alten Dämonen holen sie ein: Ashley wurde früher sexuell missbraucht und braucht dringend therapeutische Unterstützung. Außerdem behindert sie die überschüssige Haut, die nach der extremen Gewichtreduktion an ihrem Körper herunterhängt. Aber für eine Straffungs-OP muss Ashley unter 160 Kilo kommen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.