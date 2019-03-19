Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 19.03.2019: Diana & Ashley R.
87 Min.Folge vom 19.03.2019Ab 12
Wegen ihres extremen Übergewichts hat Diana Bunch ihren Job verloren, ihre Bewegungsfreiheit und schließlich fast ihr Leben. Doch nach einer Magen-Bypass-OP purzeln die Pfunde. Früher hatte sich Diana geschämt, ihr Haus zu verlassen, aber jetzt hat sie neue Lebensfreude entwickelt und will alles nachholen, was ihr früher durch die extreme Fettleibigkeit unmöglich war. Während Diana ständig mehr Fortschritte macht, sind ihre Knie jedoch nach all den Jahren, die sie ein Vielfaches des Normalgewichts tragen mussten, endgültig kaputt. Werden die großen Gelenkprobleme dazu führen, dass Diana ihre Träume von einem neuen, gesunden und aktiven Leben aufgeben muss?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.