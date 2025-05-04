Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen

Paul und Carrie

TLC
Paul und Carrie

Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen

Folge vom 04.05.2025: Paul und Carrie

88 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Da David wegen seines extremen Übergewichts seinen Rücken ruinierte und schier unerträgliche Schmerzen litt, fuhr er nach Houston, um in Dr. Nows Abnehm-Programm aufgenommen zu werden. Mit einem Gewicht von 346 Kilo musste er zunächst seine Ernährung umstellen und 36 Kilo verlieren, bevor er zur lebensrettenden OP zugelassen werden konnte. Doch David verfehlt das Ziel. Paul hat seiner Freundin versprochen, ihr innerhalb eines Jahres einen Antrag zu machen und vorher 300 Pfund abzunehmen. Und Carrie braucht dringend eine Magenverkleinerung, will ihre Essgewohnheiten aber nicht ändern.

