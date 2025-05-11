Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 11.05.2025: Lucas und Michael
88 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
J.T.‘s schwierige Kindheit mit drogenabhängigen Eltern trieben den Jungen in die Esssucht. Inzwischen ist er 32 und so übergewichtig, dass ihm die Ärzte Herzversagen prophezeiten. Aus diesem Grund fuhr er mit Lebensgefährtin Jess zu Dr. Now und hoffte auf eine Magen-OP. Doch die Waage zeigt unglaubliche 405 Kilo an, so dass Julius zunächst nach Houston in die Abnehm-Klinik musste. Dann machte auch noch Jess mit ihm Schluss und nahm J.T. sämtliche Energie weiterzumachen. Michael hat nach seiner Operation über 300 Pfund abgenommen und ein neues Leben begonnen. Die Rückkehr zu seinem Kampfsport ist nur der Anfang.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
