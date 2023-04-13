Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 13.04.2023: Mark R.
88 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12
Mark aus Orlando, Florida, ist vor lauter Schmerzen fast bewegungsunfähig. Der 42-Jährige wiegt 324 Kilo, ist wegen seiner Fettleibigkeit auch psychisch extrem belastet, kann aber nicht aufhören zu essen. Seit er immobil ist, wohnt Mark wieder bei seinen Eltern, die ihn mit Kalorienbomben versorgen, um ihn bei Laune zu halten. Auslöser für sein Futtern war die plötzliche Arbeitslosigkeit seines Dads, wonach die Familie über Nacht in Armut geriet. Seitdem ist Essen für Mark ein Trostspender – der ihn in Lebensgefahr brachte: Nur durch erheblichen Gewichtsverlust, gefolgt von einer Magen-OP hat er eine Chance.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.