Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 04.05.2023: Patrick
88 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Wenn Patrick aus Columbus, Georgia, morgens aufwacht, ist er jedes Mal überrascht, dass er noch lebt. Er weiß, dass ihn sein Gewicht langsam umbringt. Doch selbst jetzt, wo er knapp 300 Kilo auf die Waage bringt, und körperlich ein Wrack ist, kann der 42-Jährige seine Esssucht nicht zügeln. In Patricks Familie sind alle fettleibig, auch er war schon als Kind dick. Doch richtig schlimm wurde es, als sein Vater starb und Patrick versuchte, sich mit Kalorienbomben zu trösten. Seitdem lebt er nur noch fürs Essen. Ohne Hilfe kann er dem Teufelskreis nicht entfliehen. Wird Dr. Nows Diätprogramm Patrick helfen können?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.