Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 20.04.2023: Stephanie S.
88 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Vor dem Einschlafen hat Stephanie immer Angst, dass sie nicht mehr aufwacht und von ihren Kindern tot im Bett gefunden wird. Die 36-Jährige wiegt 277 Kilo und braucht tägliche die Hilfe ihrer Mom. Seit sich ein Geschwür zwischen ihren Beinen gebildet hat, kann sie kaum noch gehen, ihre Fettleibigkeit wird immer gefährlicher. Doch für Stephanie ist Essen seit Langem zur Sucht geworden. Seit ihrer Kindheit, wo sie aus Armut mit der Familie im Auto leben musste und dann zu Pflegeeltern kam, sind Kalorienbomben ihr einziger Trost. Jetzt allerdings ist eine Magen-OP Stephanies einzige Ausweg aus dem Teufelskreis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.