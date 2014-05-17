Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 17.05.2014: Zsalynn
44 Min.Folge vom 17.05.2014Ab 12
Früher war Zsalynn stolz auf ihr Gewicht. Satte 180 kg brachte sie als Zwölftklässlerin auf die Waage und nannte sich selbst „Fat Girl Rock Star“. Sie gründete sogar einen Verein, der eine stärkere gesellschaftliche Akzeptanz von Fettleibigkeit forderte. Neun Jahre später und mit 70 kg mehr auf den Hüften ist Zsalynn so dick, dass sie sich kaum noch bewegen kann. In ihrer Verzweiflung holt sich die 29-Jährige professionelle Hilfe, die sie bei ihrem Weg zurück ins Leben unterstützen soll.
