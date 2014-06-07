Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 07.06.2014: Chuck
44 Min.Folge vom 07.06.2014Ab 12
Chuck bringt fast 315 Kilo auf die Waage. Er ist inzwischen so dick, dass er mit seinem Gewicht im Alltag extrem behindert ist und auch sein Geschäft verkleinern musste, weil er die Arbeit nicht mehr bewältigen konnte. Seine Frau ist verzweifelt, fühlt sich wie eine alleinerziehende Mutter und spielt mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen. Wird es Chuck gelingen, so viel abzunehmen, dass er wieder ein normales Familien- und Arbeitsleben führen kann? Da er alleine nicht dazu in der Lage ist, muss er auf eine riskante Operation hoffen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.