Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 21.08.2018: Lisa - Teil 2
Folge vom 21.08.2018
Lisa Flemings ungesundes Verhältnis zu Nahrungsmitteln begann in der Kindheit. Als kleines Mädchen durfte sie immer essen, was sie wollte, und war schon mit 15 Jahren - als sie ihr erstes Baby bekam - stark übergewichtig. Es folgten drei weitere Schwangerschaften und etliche Kilos auf der Waage. Mit 24 bricht Lisas Welt zusammen: Ihr Bruder wird vor ihren Augen ermordet. Die vierfache Mutter flüchtet sich in Alkohol, Drogen und Fastfood, um seinen Tod zu verkraften. Jahre später, mit 49, wiegt Lisa 319 Kilo und ist ans Bett gefesselt. Doch eines Tages macht sie eine so schreckliche Entdeckung, dass sie umgehend handeln und ihrer Fettsucht Herr werden will.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
