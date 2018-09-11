Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 11.09.2018: Renee - Teil 1
45 Min.Folge vom 11.09.2018Ab 12
Als Renee Biran neun ist, beginnt ihr Stiefvater, sie sexuell zu belästigen. Der Missbrauch dauert jahrelang, und das Kind kompensiert die Qualen durch Essen. Mit 14 wiegt Renee schon 130 Kilo. Mit 15 wird sie zum ersten Mal schwanger und bringt in den folgenden Jahren fünf weitere Kinder von unterschiedlichen Vätern zur Welt. Um Geld für die Familie zu verdienen, arbeitet sie im Internet als Feedee-Model und lässt sich bei ihren Essattacken online zusehen. Dabei gerät ihr Gewicht weiter außer Kontrolle, auch gesundheitlich geht es bergab. Inzwischen bringt die 53-Jährige 286 Kilo auf die Waage, lebt bei ihren Kindern und muss rund um die Uhr versorgt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.