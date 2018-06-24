Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 24.06.2018: Alicia - Teil 2
45 Min.Folge vom 24.06.2018Ab 12
Alicia bringt über 280 Kilo auf die Waage, doch ihre übersprudelnde Persönlichkeit verbirgt die inneren Qualen der 32-Jährigen. Schon als Kind war Alicia dick und wurde wegen ihres Übergewichts von den Eltern missachtet. Als Konsequenz aß sie immer mehr und kam auf ein Gewicht, das mittlerweile gefährliche Dimensionen erreicht hat. Alicias Freund Tim hat sie nie wegen ihres Körpers kritisiert, doch er weigert sich mitanzusehen, wie sich die junge Frau durch ihre Esssucht das eigene Grab schaufelt. Nun hat Alicia Angst, Tim zu verlieren und ihre kleinen Nichten nicht aufwachsen zu sehen. Und deshalb muss sie ihr Leben von Grund auf ändern.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
